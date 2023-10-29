ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Слуцк
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Слуцк, Беларусь
коммерческая недвижимость
9
склады
3
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Производство 6 комнат с подъездными путями, в оживленном месте, в частном секторе
Орша, Беларусь
6
1 297 м²
1/1
€141,908
Рекомендовать
Офис с охраной, в оживленном месте
Минск, Беларусь
28 м²
7/18
Продается офис 27,5 м2 по ул. Мележа 5/2. Расположен на 7 этаже. Офис находится в современно…
€22,894
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2
496 м²
1
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
€37,842
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
123 м²
8
€98,741
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
29 м²
6/6
Продается офисное помещение площадью 29.02 кв.м. Помещение без отделки. Торг уместен. Здесь …
€31,503
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
82 м²
1/4
Продается торговое помещение на первом этаже жилого дома. Хорошая транспортная доступность.
€100,849
Рекомендовать
Склад с парковкой
Брест, Беларусь
131 м²
1/1
Предлагаем для продажи в самом центре Бреста Капитальное строение (целевое назначение - Здан…
€29,801
Рекомендовать
Коммерческая
Волковыск, Беларусь
227 м²
1
Продается большое жилое помещение в 2 км. от Волковыска. Здание общей площадью 227 кв.м. раз…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Гомель, Беларусь
26 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
132 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€177,525
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
428 м²
2/7
Продается офис на втором этаже кабинетной системы в бизнес-центре «Виктория плаза» с отдельн…
€445,608
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Могильно, Беларусь
100 м²
Участок под строительство агроусадьбы, зданий, бизнеса! Огорожен участок забором. На участке…
€19,867
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL