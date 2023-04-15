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Купить коммерческую недвижимость в Слонимский район, Беларусь

Слоним
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Слоним, Беларусь
Коммерческая
Слоним, Беларусь
291 м² 3/3 Этаж
€ 62,143
Продается/сдается в аренду коммерческое здание по улице Советская. Данное строение состоит и…
Магазинв Слоним, Беларусь
Магазин
Слоним, Беларусь
18 м² 1/1 Этаж
€ 1,351
Продаются два павильона на Коссовском рынке (один 36м.кв. - 3500, второй 18м.кв. - 1500). Па…

Параметры недвижимости в Слонимский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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