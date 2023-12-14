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Коммерческая недвижимость в Слободской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 40 комнат в Слободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 40 комнат
Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 40
Площадь 1 835 м²
Количество этажей 2
Участок 2 га. Строение 1835 кв.м. в Национальном парке Нарочанский, на берегу озера Дягили. …
€368,729
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