ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Синявский сельский Совет
Магазины
Магазины в Синявский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 3 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом
Минск, Беларусь
3
71 м²
1/17
Коммерческие помещения в жилом доме. Станция метро `Грушевка` в 7 минутах пешком. Долевое ст…
€86,931
Рекомендовать
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Брест, Беларусь
455 м²
1/1
Продам Капитальное строение, в центре Бреста, ул. 1 Мая, 7, площадь 454,6 кв.м., назначение …
€75,666
Рекомендовать
Офис с парковкой, с видеонаблюдением, с в жилом доме
Минск, Беларусь
39 м²
5
Продается студия-мастерская 39,2 метра в элитном ЖК Ясный Бор, возле станции метро Уручье! З…
€35,941
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
29 м²
1
Поможем с покупкой недвижимости в ЖК Минск Мир, а также с выводом в нежилой фонд, согласован…
€40,721
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
12 м²
Продается машино-место в подземном паркинге закрытого типа по адресу: пр. Победителей, 119. …
€11,161
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями
Орша, Беларусь
9 м²
For sale Open site, Orsha, st. Lenin, house 223-VPloslov 8.5 m & sup2;, plot 74.4 acres, bri…
€56,749
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
53 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€75,691
Рекомендовать
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
67 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€94,979
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
5
147 м²
2/9
Продается административное помещение в бизнес-центре класса B: эксплуатационное обслуживание…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Брест, Беларусь
246 м²
1/1
Продам Гараж/Склад, площадь 246,0 кв.м., г. Брест, ул. Коммерческая, 7, назначение – Здание …
€46,345
Рекомендовать
Магазин с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
546 м²
1/5
Помещение торговое г. Минск, ул. Свердлова, 22 Площади: 546.3 м2 Покупатель не оплачивает ус…
€1,26 млн
Рекомендовать
Склад 20 комнат с парковкой, с охраной, с отдельным входом
Минск, Беларусь
20
2 600 м²
1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория имеет о…
€3,31 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL