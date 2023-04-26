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Готовый бизнес в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Готовый бизнес 17 комнат в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 17 комнат
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
17 Количество комнат 1 033 м² Количество этажей 3
€ 546,546
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Бел…
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