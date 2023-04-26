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Продажа офисных помещений в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 1 комната в Сеница, Беларусь
Офис 1 комната
Сеница, Беларусь
1 Количество комнат 18 м² 2/5 Этаж
€ 18,036
Продается новое офисное помещение с чистовой отделкой площадью 18,1 м2 в составе офисного зд…
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