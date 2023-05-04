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Коммерческая недвижимость в Семежевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Семежево, Беларусь
Коммерческая
Семежево, Беларусь
855 м² Количество этажей 2
€ 22,586
Продается торговое помещение в Копыльском районе, в аг. Семежево,в центре поселка площадью 8…
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