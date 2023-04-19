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Купить коммерческую недвижимость в Сейловичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Юшевичи, Беларусь
Коммерческая
Юшевичи, Беларусь
958 м² 1/1 Этаж
€ 293,373
Продается комплекс зданий в Несвижском районе, аг. Юшкевичи, ул. Школьная. Просторный, облаг…
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