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Магазины в Щучинский район, Беларусь

Дембровский сельский Совет
1
Щучин
1
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2 объекта найдено
Магазин в Демброво, Беларусь
Магазин
Демброво, Беларусь
762 м² 1/1 Этаж
€ 53,583
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы &quo…
Магазин 1 комната в Щучин, Беларусь
Магазин 1 комната
Щучин, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 1/1 Этаж
€ 10,898
Продается помещение под магазин в г. Щучин. Расположено по адресу ул. Молодежная 6а, возле з…
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