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Коммерческая недвижимость в Щучин, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Щучин, Беларусь
Магазин 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Щучин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
Продается помещение под магазин в г. Щучин. Расположено по адресу ул. Молодежная 6а, возле з…
€11,177
Realting.com
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