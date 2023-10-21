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Магазины в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с кондиционером, с отдельным входом, с рампой в Волковичи, Беларусь
Магазин с кондиционером, с отдельным входом, с рампой
Волковичи, Беларусь
Площадь 92 м²
Продажа капитального строения площадью 91,7 м2 под продовольственный магазин в пригороде Мин…
€56,613
Realting.com
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