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Купить ресторан в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 4 комнатыв Щомыслица, Беларусь
Ресторан, кафе 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат 126 м² Количество этажей 1
€ 234,160
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…

Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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