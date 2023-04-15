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Купить производственное здание в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 3 комнатыв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 417 м² Количество этажей 1
€ 783,537
Продажа отапливаемых производственных помещений. На территории 2 неотапливаемых склада. Подх…

Параметры недвижимости в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь

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