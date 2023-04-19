Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Пружанский район
  5. Щерчовский сельский Совет
  6. Офисы

Продажа офисных помещений в Щерчовский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
2 объекта найдено
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 16,401
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 22,779
Мы работаем от собственника! Приобретая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предл…
Realting.com
Перейти