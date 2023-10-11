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Коммерческая недвижимость в Щерчовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 8 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 379 м²
Этаж 1/1
ЦЕНА снижена на 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
€16,974
Realting.com
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