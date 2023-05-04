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Коммерческая недвижимость в Шерешевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Шерешево, Беларусь
Коммерческая
Шерешево, Беларусь
402 м² 1/1 Этаж
€ 10,754
Цена снижена на 60% Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположенное по адресу: Бр…
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