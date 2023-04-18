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Купить склад в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
153 м² Количество этажей 1
€ 13,730
Здание бывшей школьной столовой-мастерской. Месторасположение: д. Заречанка, 49Б. (у дороги,…

Параметры недвижимости в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

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