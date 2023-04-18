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Продажа офисных помещений в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 4 комнатыв Сопоцкин, Беларусь
Офис 4 комнаты
Сопоцкин, Беларусь
4 Количество комнат 661 м² 1/1 Этаж
€ 704,828
Продажа бизнеса — юридического лица, в том числе принадлежащего ему недвижимого имущес…

Параметры недвижимости в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

недорогая
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