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Купить производственное здание в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Сопоцкин, Беларусь
Производство
Сопоцкин, Беларусь
661 м² Количество этажей 1
€ 704,828
Продажа бизнеса — юридического лица, в том числе принадлежащего ему недвижимого имущес…

Параметры недвижимости в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

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