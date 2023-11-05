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Коммерческая недвижимость в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Склад в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Здание бывшей школьной столовой-мастерской. Месторасположение: д. Заречанка, 49Б. (у дороги,…
€13,972
Производство в Сопоцкин, Беларусь
Производство
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 661 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса — юридического лица, в том числе принадлежащего ему недвижимого имущества, о…
€717,217
Realting.com
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