ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Самохваловичский сельский Совет
Гостиницы, отели
Отели в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
123 м²
8
€98,718
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Минск, Беларусь
36 м²
Продажа готового бизнеса, торговые помещения в Минске: 17.3 кв.м., по адресу ул. Лещинского,…
€25,537
Рекомендовать
Офис
Гродно, Беларусь
516 м²
2/3
Продаются нежилые помещения в трехэтажном здании, расположенные на втором, третьем этажах и …
€438,815
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Гродно, Беларусь
267 м²
2
Продаётся готовый бизнес с земельным участком на ул. Богуцкого. Объект состоит из: капитальн…
€274,289
Рекомендовать
Коммерческая 16 комнат
Минск, Беларусь
16
704 м²
19
Продаётся офис в Центральном р-не г. Минска расположенный на 1-2 этажах жилого дома с отдель…
€756,659
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подъездными путями, в оживленном месте
Брест, Беларусь
442 м²
1/1
Продам Здание специализированное для общественного питания. Адрес объекта г. Брест, ул. Октя…
€132,415
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с подъездными путями
Станьково, Беларусь
2
78 м²
1
Продается производственно-складское помещение с участком рядом с д. Станьково. Дзержинский р…
€23,646
Рекомендовать
Магазин 1 комната с парковкой, с торговый центр
Ждановичи, Беларусь
1
12 м²
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
€8,323
Рекомендовать
Офис новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
115 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Дом 7.4. У…
€163,169
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
75 м²
1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€154,169
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10
10
1 000 м²
2
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Krts "КОРОНА…
€662,077
Рекомендовать
Коммерческая 13 комнат с парковкой, с мебелью, с подъездными путями
Новопогостский сельский Совет, Беларусь
13
170 м²
2/2
Уникальное место на берегу двух озер посреди соснового леса (озёра Укля и Обстерно, которые …
€368,871
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL