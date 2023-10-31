ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Солигорск
Гостиницы, отели
Отели в Солигорск, Беларусь
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Гродно, Беларусь
930 м²
2
Сдаётся в аренду многофункциональные помещение в историческом центре с развитой инфраструкту…
€10
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Минск, Беларусь
10 м²
3/3
Продается торговое помещение, 9.7 кв.м. на третьем этаже в ТЦ "Автозапчасть". Большой покупа…
€7,539
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Брест, Беларусь
835 м²
1/4
Предлагаю для продажи Незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное в…
€141,356
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
340 м²
10
Предлагается в продажу стабильно работающий и прибыльный бизнес (коворкинг) в центре г. Минс…
€32,983
Рекомендовать
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
45 м²
1/25
Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдельный вход. Помещ…
€80,290
Рекомендовать
Коммерческая новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
79 м²
1/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€126,843
Рекомендовать
Коммерческая
Брест, Беларусь
Административное помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
€46,176
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с интернетом, с отдельным входом
Минск, Беларусь
1
68 м²
9
Продается административное помещение в Минске, на ул. Л. Беды, 29. Расположено помещение в…
€98,949
Рекомендовать
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Сонечный, Беларусь
9 м²
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3 кв.м. Есть…
€6,597
Рекомендовать
Склад
Тельмы 1, Беларусь
354 м²
1
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…
€43,820
Рекомендовать
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с сауной, с кредитом / ипотекой
Елизово, Беларусь
7
3 595 м²
Производственная база в посёлке Елизово- 120 км от г. Минска, 20 км от г. Бобруйска, 30 км о…
€215,803
Рекомендовать
Производство 9 комнат с интернетом, с подъездными путями, в частном секторе
Тюхиничи, Беларусь
9
176 м²
1/1
Продам Производственную базу с административным зданием в д. Тюхиничи, ул. Лесная, Брестског…
€136,644
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL