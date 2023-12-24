Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Ружанский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Ружанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Ружанский сельский Совет, Беларусь
Производство
Ружанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 597 м²
Этаж 1
Производственно - складская база в собственность в городском поселке Ружаны Пружанского райо…
€63,483
Оставить заявку
Realting.com
Перейти