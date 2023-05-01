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Магазины в Руденский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается отдельно стоящее здание магазина, современное, с отделкой, со всеми коммуникациями…
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