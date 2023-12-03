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Коммерческая недвижимость в Руднянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин с кондиционером, с отдельным входом, в оживленном месте в Рудня, Беларусь
Магазин с кондиционером, с отдельным входом, в оживленном месте
Рудня, Беларусь
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
❤️ Просторное торговое помещение в отличном состоянии, с оборудованием и собственной террито…
€25,719
в месяц
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Склад в Руднянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 541 м²
Количество этажей 1
40 км от Минска:                          Капитальное строение - здание спецназначения 541м2…
€54,194
в месяц
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