ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Речицкий район
Производственные помещения
Производственные здания в Речицкий район, Беларусь
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Минск, Беларусь
47 м²
2/16
Продажа офисного помещения с хорошим ремонтом, отдельной кухней, перегородки на 3 отдельных …
€37,553
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с в жилом доме
Орша, Беларусь
3
42 м²
1/3
€24,532
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
807 м²
Продажа административное здание в Советском районе на 1-м переулке Франциска Скорины, 30. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
723 м²
1/19
Продажа помещения в ЖК «Славянский квартал». Помещение расположено в самом центре города – н…
€374,891
Рекомендовать
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
99 м²
8
€79,175
Рекомендовать
Склад с подъездными путями, с отдельным входом
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 1268,5 м2 Прода…
€21,544
Рекомендовать
Офис 7 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Гродно, Беларусь
7
533 м²
1/4
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
€372,702
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
175 м²
8
€140,626
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
400 м²
Продаю ДВА СТРОЕНИЯ! помещение в Минске по адресу Солтыса 8 Магазин 282 м2 8 соток. ( с торг…
€207,581
Рекомендовать
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м²
1
Торговое помещение г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продается помещ…
€183,992
Рекомендовать
Магазин 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Барановичи, Беларусь
6
16 м²
1/1
Помещение 392,6 кв.м., которое расположено по Слонимскому шоссе ! * Площадь: общая – 392,6 к…
€51,567
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
150 м²
1
Действующий магазин продуктов на первом этаже Бизнес-Центра "Софит" работает более 5 лет, ук…
€28,648
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL