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Купить коммерческую недвижимость в Рованичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Рованичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Рованичский сельский Совет, Беларусь
610 м² 1/1 Этаж
€ 22,884
ООО «Агентство недвижимости «КУБ» УНП 193036159 Специальное разрешение (ли…
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