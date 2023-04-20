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Купить коммерческую недвижимость в Россонский район, Беларусь

Янковичский сельский Совет
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1 объект найдено
Коммерческаяв Янковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Янковичский сельский Совет, Беларусь
4 067 м²
€ 684,817
Пансионат «Лесное-Рудня» д. Рудня, р-н. Россонский, обл. Витебская Общая площадь…
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