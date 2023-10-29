ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Ряснянский сельский Совет
Офисы
Продажа офисных помещений в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Производство 10 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
10
700 м²
1/2
€63,385
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте
Орша, Беларусь
290 м²
3
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата. Здание трехэтажное 1966 года, стены кирпичные…
€61,493
Рекомендовать
Производство
Будагово, Беларусь
15 м²
3
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу. Узнать стоимость Вашей недвижимо…
€56,763
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Коробчицы, Беларусь
443 м²
1/1
Продаётся здание бывшего детского сада в деревне Коробчицыс большим земельным участком. Объе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
1
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 4…
€83,252
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Могилёв, Беларусь
3
77 м²
1/5
Продаётся помещение на Левой Дубровенке.Помещение с отделкой.Удобное месторасположение, хоро…
€60,547
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
805 м²
2
Ви́шнево — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€113,526
Рекомендовать
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
43 м²
1/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€81,313
Рекомендовать
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
€61,493
Рекомендовать
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
37 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€56,474
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Минск, Беларусь
1 010 м²
4/7
€1,04 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1
Кафе - бар в собственность (назначение - здание для общественного питания) в центральной час…
€473,025
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL