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Купить производственное здание в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 254,904
Производственно-складская база общей площадью 2 (двух) капитальных строений 494,5 кв.м, расп…

Параметры недвижимости в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

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