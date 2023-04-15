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Купить магазин в Раковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 2 комнатыв Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 67,546
Торговое помещение с участком 15 соток в д. Бузуны! Адрес: Бузуны, ул. Лейтенанта Воробьёва …

Параметры недвижимости в Раковский сельский Совет, Беларусь

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