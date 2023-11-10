Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Радошковичи

Коммерческая недвижимость в Радошковичи, Беларусь

1 объект найдено
Склад 8 комнат с парковка, с c ремонтом в Радошковичи, Беларусь
Склад 8 комнат с парковка, с c ремонтом
Радошковичи, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 677 м²
Количество этажей 1
€93,734
Realting.com
Перейти