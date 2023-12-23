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Магазины в Петриковский район, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Петриковский сельский Совет, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Петриковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 821 м²
Количество этажей 2
Продажа здания под торговлю и сферу услуг в д. Новосёлки Адрес: Гомельская обл., Петриковски…
€25,394
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