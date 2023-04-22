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Склады в Путчинский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 1 комната в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Путчинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 97 м² 1 Этаж
€ 81,966
Продается здание склада 97.2 кв.м. с земельным участком 2.797 га в живописном месте. Участок…
Склад 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 478 м² 1/1 Этаж
€ 116,703
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение(склад, производство, хранилище и т.д.), д. Г…
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