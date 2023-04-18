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Купить коммерческую недвижимость в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческаяв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
4 370 м²
€ 40,967
Дом отдыха « Пуховичи», Пуховичский р-н, Минская область. Общая площадь кап. стр…
Коммерческая 15 комнатв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 15 комнат
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
15 Количество комнат 6 356 м²
€ 136,556
В продаже земля со строениями на берегу реки Свислочь. Назначение- Содержание и обслуживание…

Параметры недвижимости в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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