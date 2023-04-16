Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Пригородный сельский Совет
  6. Складские помещения

Купить склад в Пригородный сельский Совет, Беларусь

Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Складв Углы, Беларусь
Склад
Углы, Беларусь
1 379 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продажа производственно-складского здания в Борисове Предлагаем производственно-складское зд…

Параметры недвижимости в Пригородный сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти