Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Пригородный сельский Совет
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Пригородный сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Углы, Беларусь
Производство
Углы, Беларусь
Площадь 1 379 м²
Этаж 1/1
Продажа производственно-складского здания в Борисове Предлагаем производственно-складское зд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти