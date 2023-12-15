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Коммерческая недвижимость в Пригородный сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты с подъездными путями, с отдельным входом в Углы, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты с подъездными путями, с отдельным входом
Углы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 499 м²
Количество этажей 1
Продается здание автогаража с участком д. Углы. ✔️ Удачное расположение с хорошим подъездом …
€63,734
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