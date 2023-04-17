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Купить производственное здание в Пружанский район, Беларусь

Пружаны
1
Шерешевский сельский Совет
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Шерешево, Беларусь
Производство
Шерешево, Беларусь
402 м² 1/1 Этаж
€ 25,347
Прямая продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, ра…
Производствов Пружаны, Беларусь
Производство
Пружаны, Беларусь
€ 40,967
Нежилое помещение (назначение - производственное помещение) в собственность в г. Пружаны Бре…

Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь

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