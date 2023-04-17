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Купить коммерческую недвижимость в Пружанский район, Беларусь

Щерчовский сельский Совет
2
Пружанский сельский Совет
1
Пружаны
1
Шерешевский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 16,387
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 22,759
Мы работаем от собственника! Приобретая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предл…
Производствов Шерешево, Беларусь
Производство
Шерешево, Беларусь
402 м² 1/1 Этаж
€ 25,347
Прямая продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, ра…
Коммерческаяв Пружанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пружанский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 9,104
Лот 6302. В продаже территория, ране принадлежащая военному городку. Территория огорожена по…
Производствов Пружаны, Беларусь
Производство
Пружаны, Беларусь
€ 40,967
Нежилое помещение (назначение - производственное помещение) в собственность в г. Пружаны Бре…

Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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