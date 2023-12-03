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Производственные здания в Пружанский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 2 комнаты в Пружанский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 комнаты
Пружанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Пружаны Брестско…
€9,186
в месяц
Оставить заявку
Производство 2 комнаты в Пружанский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 комнаты
Пружанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Пружаны Брестско…
€9,186
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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