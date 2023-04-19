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Купить коммерческую недвижимость в Пружанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Пружанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пружанский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 9,112
Лот 6302. В продаже территория, ране принадлежащая военному городку. Территория огорожена по…
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