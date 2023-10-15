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Коммерческая недвижимость в Полонковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Перховичи, Беларусь
Коммерческая
Перховичи, Беларусь
Площадь 294 м²
Этаж 1/1
Здание бани, расположенное в аг. Перховичи. * Площадь: общая – 294,2 кв.м.; * Площадь участк…
€6,373
Realting.com
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