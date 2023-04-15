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Купить магазин в Полоцкий район, Беларусь

Полоцк
3
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 175,620
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
852 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1  Общая площадь: 852  м2 Зем. у…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 175,620
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25  Общая площадь: 222.7 м2 Прода…

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

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