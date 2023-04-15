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Продажа офисных помещений в Полоцкий район, Беларусь

Боровухский сельский Совет
1
Полоцк
1
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2 объекта найдено
Офисв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,080,740
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Офис 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Офис 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 84 м²
€ 74,301

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

недорогая
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