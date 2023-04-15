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Купить производственное здание в Полоцкий район, Беларусь

Боровухский сельский Совет
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1 объект найдено
Производствов Боровухский сельский Совет, Беларусь
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,080,740
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

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