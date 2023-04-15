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Купить коммерческую недвижимость в Полоцкий район, Беларусь

Полоцк
7
Боровухский сельский Совет
3
Гомельский сельский Совет
1
Малоситнянский сельский Совет
1
Экиманский сельский Совет
1
13 объектов найдено
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 175,620
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
852 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1  Общая площадь: 852  м2 Зем. у…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 175,620
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25  Общая площадь: 222.7 м2 Прода…
Коммерческаяв Полоцк, Беларусь
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
534 м² 3/3 Этаж
€ 261,179
Продаётся трёхэтажное здание-коттедж общей площадью 534 м2, 2016 года постройки, в самом цен…
Коммерческая 28 комнатв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 28 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
28 Количество комнат 585 м² 1/2 Этаж
€ 31,522
Офисв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Офис
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,080,740
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Производствов Боровухский сельский Совет, Беларусь
Производство
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,080,740
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Коммерческаяв Полоцк, Беларусь
Коммерческая
Полоцк, Беларусь
1 м² 1/2 Этаж
€ 58,540
Продаётся двухэтажное капитальное строение 701.5 кв.м административно-производственного назн…
Коммерческаяв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Боровухский сельский Совет, Беларусь
950 м²
€ 1,080,740
Современный тепличный комплекс. Предназначен для выращивания плодоовощной продукции по …
Офис 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Офис 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 84 м²
€ 74,301
Коммерческая 5 комнатв Полоцк, Беларусь
Коммерческая 5 комнат
Полоцк, Беларусь
5 Количество комнат 504 м²
€ 135,093
Коммерческаяв Бельчица, Беларусь
Коммерческая
Бельчица, Беларусь
17 м² 1/1 Этаж
€ 2,522
Коммерческаяв Дретунь, Беларусь
Коммерческая
Дретунь, Беларусь
1 000 м²
€ 270,185
На территории бывшего военного городка №2 «Дретунь» расположено предприятие по п…

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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