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Купить коммерческую недвижимость в Плюсский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Плюсский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо &ndas…
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