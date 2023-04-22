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Производственные здания в Плисский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Производство 5 комнат в Октябрьский, Беларусь
Производство 5 комнат
Октябрьский, Беларусь
5 Количество комнат 235 м² 1/1 Этаж
€ 53,981
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева Продажа СТО. Полн…
Производство в Заречье, Беларусь
Производство
Заречье, Беларусь
1 285 м²
€ 267,652
Продажа производственно-складской базы. Адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, Плисский с/с,…
Производство в Заречье, Беларусь
Производство
Заречье, Беларусь
297 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
❤️ Продается здание пилорамы на большом участке с двумя пристройками на одной территории в д…
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