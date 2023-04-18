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Купить коммерческую недвижимость в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
487 м² 1/2 Этаж
€ 823,825
Продается  база отдыха с питомником декоративных растений возле озера Бурые. Минская об…
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